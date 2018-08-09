Новий уряд Колумбії може переглянути рішення про визнання Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Новий уряд Колумбії збирається критично розглянути рішення про визнання Палестини, прийняту попереднім президентом країни Хуаном Мануелем Сантосом. Про це в середу заявив новий міністр закордонних справ республіки Карлос Ольмес, передає УНН з посиланням на Reuters.
“З огляду на можливі упущення, які можуть з’ясуватися щодо того, як попередній президент прийняв це рішення, уряд ретельно вивчить його наслідки і буде діяти відповідно до міжнародного права”, — сказав Ольмес, слова якого наводить агентство.
Раніше палестинське дипломатичне представництво в Колумбії повідомило про рішення республіки визнати Палестину незалежною державою. За відомостями газети El Tiempo, це рішення було прийнято на минулому тижні урядом екс-президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса. Новий президент південноамериканської країни Іван Дуке, який переміг на виборах 17 червня, вступив на посаду у вівторок.
Нагадаємо, Іван Дуке, який переміг на виборах 17 червня, вступив на посаду президента Колумбії. Церемонія інавгурації відбулася на площі Болівара перед будівлею Конгресу. Глава Сенату (верхньої палати) Ернесто Масіас вручив Дуке президентську стрічку як символ влади, а новий лідер Колумбії приніс присягу.