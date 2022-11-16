Новый теракт в Стамбуле: посреди улицы взорвался заминированный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В центральном районе Стамбула взорвался автомобиль. Около него вспыхнули еще 5 автомобилей, а также получили повреждения здания и банкомат, расположенные вблизи места происшествия.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Habertürk.
Детали
Пожар произошел через два дня после теракта в другом районе Стамбула, Бейоглу, на пешеходной улице Истикляль.
По данным СМИ, в восточной части Стамбула взорвался заминированный автомобиль. Машина загорелась, после чего огонь опрокинулся на стоящие рядом автомобили. Сообщается, что экстренные службы приступили к тушению пожара. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Детали происшествия выясняются.
Напомним
13 ноября в центре Стамбула в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.
Тогда нападавшей была женщина, которая взорвала на себе бомбу.