Новый теракт в Стамбуле: посреди улицы взорвался заминированный автомобиль

Детали

Пожар произошел через два дня после теракта в другом районе Стамбула, Бейоглу, на пешеходной улице Истикляль.

По данным СМИ, в восточной части Стамбула взорвался заминированный автомобиль. Машина загорелась, после чего огонь опрокинулся на стоящие рядом автомобили. Сообщается, что экстренные службы приступили к тушению пожара. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Детали происшествия выясняются.

Напомним

13 ноября в центре Стамбула в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.

Тогда нападавшей была женщина, которая взорвала на себе бомбу.