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Новий теракт у Стамбулі: посеред вулиці вибухнув замінований автомобіль

Новий теракт у Стамбулі: посеред вулиці вибухнув замінований автомобіль

Київ • УНН

 • 1024273 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У центральному районі Стамбула підірвався автомобіль. Біля нього спалахнули ще 5 автівок, а також отримали пошкодження будівлі та банкомат, розташовані поблизу місця події.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Habertürk.

Деталі

Пожежа сталася через два дні після теракту в іншому районі Стамбула, Бейоглу, на пішохідній вулиці Істікляль.

За даними ЗМІ, у східній частині Стамбула вибухнув замінований автомобіль. Машина загорілася, після чого вогонь перекинувся на автомобілі, що стояли поруч. Повідомляється, що екстрені служби розпочали гасіння пожежі. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо

13 листопада у центрі Стамбула внаслідок вибуху в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.

Тоді нападницею була жінка, яка підірвала на собі бомбу.

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