Новий теракт у Стамбулі: посеред вулиці вибухнув замінований автомобіль

Деталі

Пожежа сталася через два дні після теракту в іншому районі Стамбула, Бейоглу, на пішохідній вулиці Істікляль.

За даними ЗМІ, у східній частині Стамбула вибухнув замінований автомобіль. Машина загорілася, після чого вогонь перекинувся на автомобілі, що стояли поруч. Повідомляється, що екстрені служби розпочали гасіння пожежі. Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо

13 листопада у центрі Стамбула внаслідок вибуху в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.

Тоді нападницею була жінка, яка підірвала на собі бомбу.