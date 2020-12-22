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Новый штамм COVID-19 не влияет на смертность и эффективность вакцин — ВОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе видеобрифинга, передает УНН.

Новый штамм COVID-19 не влияет на смертность и эффективность вакцин — ВОЗ

“Великобритания сообщила, что этот новый вариант передается легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причиной тяжелого заболевания или летального исхода”, — сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что миру нужно как можно быстрее подавить передачу всех вирусов SARS-CoV-2: “Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться”.

По словам главного технического специалиста ВОЗ Марии Ван Керкхов, в организации считают, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Она уточнила, что по последним данным, поступившим из Великобритании, один носитель нового штамма в среднем заражает 1,5 человека. Носитель предыдущих штаммов в среднем заражал 1,1 человека.

“Сейчас британские эксперты пытаются определить, связано ли это только с самим штаммом или также с поведением тех, кто им заразился. Они продолжают над этим работать”, — сказала Ван Керкхов.

Представитель ВОЗ Майк Райан заявил, что ни один из штаммов коронавируса пока не смог “спрятаться” от диагностики.

“За последние несколько месяцев появилось множество новых штаммов вируса, и некоторые из них сказались на дальнейшем распространении COVID-19, а некоторые — нет. Но ни один из штаммов еще не повлиял на тяжесть протекания болезни, не научился „прятаться“ от диагностики или от вакцин”, — заявил Райан.

Как сообщал УНН, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, все лаборатории в стране оснащены необходимым оборудованием для тестирования на COVID-19, “британского” штамма в Украине не выявлено.

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