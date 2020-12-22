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Новий штам COVID-19 не впливає на смертність і ефективність вакцин — ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки немає доказів того, що новий штам коронавіруса може викликати важкі захворювання або смертність. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус в ході відеобріфінга, передає УНН.

Новий штам COVID-19 не впливає на смертність і ефективність вакцин — ВООЗ

“Великобританія повідомила, що цей новий варіант передається легше, але поки немає доказів того, що він з більшою ймовірністю може стати причиною важкого захворювання або летального результату”, — сказав глава ВООЗ.

Він підкреслив, що світу потрібно якомога швидше придушити передачу всіх вірусів SARS-CoV-2: “Чим більше ми дозволяємо йому поширюватися, тим більше у нього можливостей змінитися”.

За словами головного технічного спеціаліста ВООЗ Марії Ван Керкхов, в організації вважають, що новий штам коронавіруса, виявлений у Великій Британії, не впливає на ефективність вакцини від COVID-19.

Вона уточнила, що за останніми даними, що надійшли з Британії, один носій нового штаму в середньому заражає 1,5 людини. Носій попередніх штамів в середньому заражав 1,1 людини.

“Зараз британські експерти намагаються визначити, чи пов’язано це тільки з самим штамом або також з поведінкою тих, хто їм заразився. Вони продовжують над цим працювати”, — сказала Ван Керкхов.

Представник ВООЗ Майк Райан заявив, що жоден з штамів коронавіруса поки не зміг “сховатися” від діагностики.

“За останні кілька місяців з’явилося безліч нових штамів вірусу, і деякі з них позначилися на подальшому поширенні COVID-19, а деякі — ні. Але жоден з штамів ще не вплинув на важкість перебігу хвороби, не навчився „ховатися“ від діагностики або від вакцин”, — заявив Райан.

Як повідомляв УНН, в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, все лабораторії в країні оснащені необхідним обладнанням для тестування на COVID-19, “британського” штаму в Україні не виявлено.

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