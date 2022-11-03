Новая российская подлодка успешно запустила баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку - минобороны

Детали

В заявлении министерства говорится, что Генералиссимус Суворов запустил межконтинентальную ракету "Булава" в северной части Белого моря с макетом полезной нагрузки, достигшей испытательного полигона на Дальнем Востоке россии на Камчатке.

"Булава" предназначена для перевозки ядерной боеголовки.

Генералиссимус Суворов - вторая построенная подлодка класса "Борей-А". Москва утверждает, что оснастила лодку новейшими системами навигации, радиотехники, гидроакустики, ракетно-торпедного вооружения.

Добавим

В сентябре путин выступил с речью, в которой отметил, что при необходимости применит ядерное оружие для защиты россии в войне.