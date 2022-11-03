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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 2097 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 16041 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 28985 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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«Калібр» (сімейство ракет)

Новий російський підводний човен успішно запустив балістичну ракету, яка здатна нести ядерну боєголовку - міноборони

Новий російський підводний човен успішно запустив балістичну ракету, яка здатна нести ядерну боєголовку - міноборони

Київ • УНН

 • 319749 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. міноборони повідомило у четвер, що новий атомний підводний човен, який незабаром має надійти на озброєння вмф росії, успішно запустив балістичну ракету в рамках заключних випробувань, передає УНН.

Деталі

У заяві міністерства йдеться, що Генералісимус Суворов запустив міжконтинентальну ракету "Булава" у північній частині Білого моря з макетом корисного навантаження, яке досягло випробувального полігону на Далекому Сході росії на Камчатці.

"Булава" призначена для перевезення ядерної боєголовки.

Генераліссимус Суворов - другий побудований підводний човен класу "Борей-А". Москва стверджує, що оснастила човен найновішими системами навігації, радіотехніки, гідроакустики, ракетно-торпедного озброєння.

Додамо

У вересні путін виступив із промовою, в якій зазначив, що при необхідності застосує ядерну зброю для захисту росії в війні.

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