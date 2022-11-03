Новий російський підводний човен успішно запустив балістичну ракету, яка здатна нести ядерну боєголовку - міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. міноборони повідомило у четвер, що новий атомний підводний човен, який незабаром має надійти на озброєння вмф росії, успішно запустив балістичну ракету в рамках заключних випробувань, передає УНН.
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У заяві міністерства йдеться, що Генералісимус Суворов запустив міжконтинентальну ракету "Булава" у північній частині Білого моря з макетом корисного навантаження, яке досягло випробувального полігону на Далекому Сході росії на Камчатці.
"Булава" призначена для перевезення ядерної боєголовки.
Генераліссимус Суворов - другий побудований підводний човен класу "Борей-А". Москва стверджує, що оснастила човен найновішими системами навігації, радіотехніки, гідроакустики, ракетно-торпедного озброєння.
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У вересні путін виступив із промовою, в якій зазначив, що при необхідності застосує ядерну зброю для захисту росії в війні.