Новий російський підводний човен успішно запустив балістичну ракету, яка здатна нести ядерну боєголовку - міноборони

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У заяві міністерства йдеться, що Генералісимус Суворов запустив міжконтинентальну ракету "Булава" у північній частині Білого моря з макетом корисного навантаження, яке досягло випробувального полігону на Далекому Сході росії на Камчатці.

"Булава" призначена для перевезення ядерної боєголовки.

Генераліссимус Суворов - другий побудований підводний човен класу "Борей-А". Москва стверджує, що оснастила човен найновішими системами навігації, радіотехніки, гідроакустики, ракетно-торпедного озброєння.

Додамо

У вересні путін виступив із промовою, в якій зазначив, що при необхідності застосує ядерну зброю для захисту росії в війні.