Новый год: Кирибати первыми встретили 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана, передает УНН.
Также новый год встретят островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноимённого архипелага.
Новый год там наступил в 12.00 по киевскому времени.
Расположенная на западе от Демаркационной линии времени республика Кирибати — одно из мест на Земле, где можно увидеть первые лучи восходящего солнца. Их часовой пояс — самый дальний часовой пояс в мире.
На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.