Новый год: Кирибати первыми встретили 2021 год

Также новый год встретят островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноимённого архипелага.

Новый год там наступил в 12.00 по киевскому времени.

Расположенная на западе от Демаркационной линии времени республика Кирибати — одно из мест на Земле, где можно увидеть первые лучи восходящего солнца. Их часовой пояс — самый дальний часовой пояс в мире.

На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.