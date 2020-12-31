Новий рік: Кірібаті першими зустріли 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Першими територіями, зустрічаючими новий 2021 рік, будуть острів Різдва держави Кірібаті, розташованої в центральній частині Тихого океану, передає УНН.
Також новий рік зустрінуть острівна держава Самоа, що знаходиться в південній частині Тихого океану і займає західну частину однойменного архіпелагу.
Новий рік там настав о 12.00 за київським часом.
Розташована на заході від демаркаційної лінії часу республіка Кірібаті — одне з місць на Землі, де можна побачити перші промені сонця, що сходить. Їх часовий пояс — найдальший часовий пояс у світі.
На території Кірібаті Новий рік можна зустріти тричі — на західній, центральній і східній частині островів. При цьому унікально тут те, що всього в декількох кілометрах від островів проходить межа 12-го західного часового поясу.