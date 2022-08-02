Новый рекорд: Земля совершила полный оборот менее чем за 24 часа

Детали

Как известно, Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, но 29 июня стало исключением, поскольку полночь наступила на 1,59 миллисекунды ранее, сообщает The Guardian.

В последние годы самые короткие дни становятся все более распространенными.

В 2020 году на Земле было 28 кратчайших дней за последние 50 лет, и самый короткий из них, 19 июля – на 1,47 миллисекунды меньше.

В прошлом месяце рекорд был побит, поскольку 26 июля наступило на 1,5 миллисекунды меньше нормы.

Чтобы синхронизировать часы с вращением планеты, Международный союз электросвязи, орган Организации Объединенных Наций, время от времени добавлял секунды — в последний раз в 2016 году. Первая дополнительная секунда была добавлена ​​в 1972 году. Следующая будет в декабре 2022 года, хотя в последнее время Земля оборачивается так быстро, что она вряд ли пригодится, отмечает The Guardian.

По данным NASA, сильные ветры Эль-Ниньо могут замедлить вращение планеты, удлиняя сутки на доли миллисекунды. Землетрясения, с другой стороны, могут иметь противоположный эффект. Землетрясение 2004 года, вызвавшее цунами в Индийском океане, сместило горные породы достаточно, чтобы сократить продолжительность дня почти на три микросекунды.

Все, что перемещает массу к центру Земли, ускоряет вращение планеты. Геологическая активность, что толкает массу наружу от центра, будет иметь противоположный эффект и замедлит вращение.

Как все эти разные процессы влияют на продолжительность дня, ученые до сих пор работают над этим вопросом.