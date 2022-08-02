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Новий рекорд: Земля здійснила повний оборот менш ніж за 24 години

Новий рекорд: Земля здійснила повний оборот менш ніж за 24 години

Київ • УНН

 • 425461 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. 29 червня Земля встановила незвичайний рекорд, оскільки було зафіксовано найкоротший день з 1960-х років, коли вчені почали вимірювати обертання планети за допомогою високоточного атомного годинника, пише УНН.

Деталі

Як відомо, Земля здійснює оберт навколо своєї осі за 24 години, але 29 червня стало винятком, оскільки опівніч настала на 1,59 мілісекунди раніше, повідомляє The Guardian.

В останні роки найкоротші дні стають все більш поширеними.

У 2020 році на Землі було 28 найкоротших днів за останні 50 років, і найкоротший із них, 19 липня - на 1,47 мілісекунди менше.

Минулого місяця рекорд був побитий, оскільки 26 липня наступило на 1,5 мілісекунди менше за норму.

Щоб синхронізувати годинники із обертанням планети, Міжнародний союз електрозв'язку, орган Організації Об'єднаних Націй, час від часу додавав секунди — останній раз у 2016 році. Перша додаткова секунда була додана в 1972 році. Наступна буде у грудні 2022 року, хоча останнім часом Земля обертається так швидко, що вона навряд чи знадобиться, зазначає The Guardian.

За даними NASA, сильні вітри Ель-Ніньо можуть уповільнити обертання планети, подовжуючи добу на частки мілісекунди. Землетруси, з іншого боку, можуть мати протилежний ефект. Землетрус 2004 року, який спричинив цунамі в Індійському океані, змістив гірські породи достатньо, щоб скоротити тривалість дня майже на три мікросекунди.

Все, що переміщає масу до центру Землі, прискорює обертання планети. Геологічна активність, що штовхає масу назовні від центру, матиме протилежний ефект і сповільнить обертання.

Як всі ці різні процеси впливають на тривалість дня, вчені досі працюють над цим питанням.

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