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Новый президент ЮАР пообещал ускорить земельную реформу и очистить государство от коррупции

Новый президент ЮАР пообещал ускорить земельную реформу и очистить государство от коррупции

Киев  •  УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Новый президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал ускорить перераспределение земли в пользу чернокожих африканцев, а также очистить государственные институты и предприятия от коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию SABC.

“Мы полны решимости построить общество, которое отличается порядочностью и честностью, не допускать ни разграбления государственных ресурсов, ни хищения преступными корпорациями трудно полученных простыми людьми сбережений”, — подчеркнул Рамафоса во время своего первого президентского обращения к нации, которое произошло в пятницу и транслируемого SABC.

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Президент заострил особое внимание на необходимости восстановления доверия к государственным институтам, положив в этом процессе особые надежды на начатую комиссию по расследованию дела о так называемом захвата государства, в котором оппозиция обвиняет его предшественника Джейкоб Зума и клан индийских предпринимателей Гупта.

Касаясь актуальной для ЮАР проблемы коррупции в госпредприятиях, он пообещал лишить членов их правления права заниматься закупками, а также отныне назначать в их состав только высококвалифицированных и опытных специалистов с безупречной репутацией. При этом государство, по словам лидера страны, имеет в равной степени противостоять и финансовым махинациям в частном секторе.

Другой ключевой темой, нарушенной президентом в его речи, стала подготовка к земельной реформе, которая предусматривает безвозмездную экспроприацию земель у крупных белых землевладельцев ради дальнейшей передачи чернокожим африканцам. Пообещав ускорить реализацию рекомендованных декабрьским съездом правящей партии мер по перераспределению земельного фонда, глава государства отметил, что они не только послужат восстановлению исторической справедливости, но также дадут новый импульс развитию экономики страны.

“Мы привлечем больше производителей в сельскохозяйственный сектор и увеличим объем площадей обрабатываемой земли”, — подчеркнул Рамапоса.

Напомним, парламент ЮАР 15 февраля поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафосы на пост президента страны. Его выбрали без голосования, поскольку он был единственным кандидатом.

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