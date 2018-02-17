Новий президент ПАР пообіцяв прискорити земельну реформу і очистити державу від корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Новий президент ПАР Сиріл Рамафоса пообіцяв прискорити перерозподіл землі на користь чорношкірих африканців, а також очистити державні інститути і підприємства від корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію SABC.
“Ми сповнені рішучості побудувати суспільство, яке відрізняється порядністю і чесністю, яке не допускатиме ані розграбування державних ресурсів, ні розкрадання злочинними корпораціями важко здобутих простими людьми заощаджень”, — підкреслив Рамафоса під час свого першого президентського звернення до нації, яке відбулося в п’ятницю і трансльованого SABC.
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Президент загострив особливу увагу на необхідності відновлення довіри до державних інституцій, поклавши у цьому процесі особливі надії на започатковану комісію з розслідування справи про так зване захоплення держави, в якому опозиція звинувачує його попередника Джейкоба Зуму і клан індійських підприємців Гупта.
Торкаючись актуальної для ПАР проблеми корупції на держпідприємствах, він пообіцяв позбавити членів їх правління права займатися закупівлями, а також відтепер призначати у їх склад лише висококваліфікованих і досвідчених фахівців з бездоганною репутацією. При цьому держава, за словами лідера країни, має в рівній мірі протистояти і фінансовим махінаціям у приватному секторі.
Іншою ключовою темою, порушеною президентом у його промові, стала підготовка до земельної реформи, яка передбачає безоплатну експропріацію земель у великих білих землевласників заради подальшої передачі чорношкірим африканцям. Пообіцявши прискорити реалізацію рекомендованих грудневим з’їздом правлячої партії заходів щодо перерозподілу земельного фонду, глава держави зазначив, що вони не тільки послужать відновленню історичної справедливості, але також дадуть новий імпульс розвитку економіки країни.
“Ми залучимо більше виробників в сільськогосподарський сектор і збільшимо обсяг площ оброблюваної землі”, — підкреслив Рамапоса.
Нагадаємо, парламент Південно-Африканської Республіки 15 лютого підтримав кандидатуру голови партії Африканський національний конгрес (АНК) Сиріла Рамафоси на посаду президента країни. Його обрали без голосування, оскільки він був єдиним кандидатом.