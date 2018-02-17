Новий президент ПАР пообіцяв прискорити земельну реформу і очистити державу від корупції

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Новий президент ПАР Сиріл Рамафоса пообіцяв прискорити перерозподіл землі на користь чорношкірих африканців, а також очистити державні інститути і підприємства від корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію SABC.