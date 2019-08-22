Новый посол Австрии начал работу в Украине

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 27256 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57888 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121483 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132020 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122601 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128750 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152980 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151001 просмотра

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Новый посол Австрии начал работу в Украине

Новый посол Австрии начал работу в Украине

Киев  •  УНН

 • 11797 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине начал работу новый посол Австрии в Киеве Гернот Пфандлер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

"Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени объединяют интересы наших государств", - заявил он во время мероприятия.

Была дана положительная оценка состояния двустороннего сотрудничества. Отмечался рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в нашем государстве. Собеседники высоко оценили проведение Года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности на практической помощи в восстановлении и защите карпатского леса.

Напомним, в Украине также начал работу новый посол Франции Этьен де Монтень де Понсен.

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