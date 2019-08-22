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Новий посол Австрії розпочав роботу в Україні

Новий посол Австрії розпочав роботу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні розпочав роботу новий посол Австрії у Києві Ґернот Пфандлер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Так, посол Австрії в Україні Ґернот Пфандлер вручив копії вірчої грамоти заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив він під час заходу.

Було дано позитивну оцінку стану двостороннього співробітництва. Наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в нашій державі. Співрозмовники високо оцінили проведення Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.

Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.

Нагадаємо, в Україні також розпочав роботу новопризначений посол Франції Етьєн де Монтень де Понсен.

Українські Національні Новини

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