Новий посол Австрії розпочав роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні розпочав роботу новий посол Австрії у Києві Ґернот Пфандлер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Так, посол Австрії в Україні Ґернот Пфандлер вручив копії вірчої грамоти заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.
"Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав", - заявив він під час заходу.
Було дано позитивну оцінку стану двостороннього співробітництва. Наголошувалося на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в нашій державі. Співрозмовники високо оцінили проведення Року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.
Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.
Нагадаємо, в Україні також розпочав роботу новопризначений посол Франції Етьєн де Монтень де Понсен.