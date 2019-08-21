Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Новопризначений Посол Французької Республіки Етьєн де Монтень де Понсен сказав, що Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною. Про це повідомили у пресцентрі Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", – наголосив посол під час вручення копій вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.
Французький дипломат підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. За його словами, така позиція ґрунтується на принципах міжнародного права.
У свою чергу, Зеркаль підкреслила особливу роль Франції як члена нормандського формату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією. Було обговорено подальші кроки із взаємодії в цьому форматі.
Повідомляється, що при обговоренні перспектив двосторонніх відносин йшлося про конкретні заходи з поглиблення політичного діалогу, а також активізацію економічного й інвестиційного співробітництва.
Посол Франції підтвердив налаштованість його країни, яка головує у Великій сімці, продовжувати надавати підтримку та практичну допомогу в імплементації реформ в Україні.
Раніше УНН повідомляв, що новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув до Києва.