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Новий посол Франції прибув до Києва

Новий посол Франції прибув до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув до Києва. Про це дипломат написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочатися", - написав дипломат.

Додамо, що до нього посаду посла Франції в Україні обіймала Ізабель Дюмон.

Раніше анонсувалося, що Понсен збирається прибути до Києва

До цього Етьєн де Понсен працював першим радником у посольстві Франції у Польщі, послом у Кенії і Сомалі, послом у Болгарії.

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