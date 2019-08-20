Новий посол Франції прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен прибув до Києва. Про це дипломат написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства Франції в Україні може розпочатися", - написав дипломат.
Додамо, що до нього посаду посла Франції в Україні обіймала Ізабель Дюмон.
Раніше анонсувалося, що Понсен збирається прибути до Києва.
До цього Етьєн де Понсен працював першим радником у посольстві Франції у Польщі, послом у Кенії і Сомалі, послом у Болгарії.