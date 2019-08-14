Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю та невдовзі збирається прибути до Києва. Про це дипломат написав у Twitter, повідомляє УНН.
"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Виїзд до Києва наближається", - заявив де Понсен.
Етьєн де Понсен працював до цього першим радником у посольстві Франції у Польщі, послом у Кенії і Сомалі, послом у Болгарії.
Нагадаємо, посол Французської Республіки в Україні Ізабель Дюмон 27 липня попрощалась з українцями за допомогою відеозвернення, яке вона розмістила у своєму мікроблозі у Тwitter з нагоди закінчення своєї дипломатичної каденції.
Дюмон побажала українцям згуртуватися для найскорішого досягнення миру та подолання проблем.
За її словами, Дюмон сповнена оптимізму щодо майбутнього України.
Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019