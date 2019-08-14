Новоназначенный посол Франции в Украине скоро прибудет в Киев

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 27405 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121495 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132031 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122609 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128753 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152981 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151001 просмотра

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Новоназначенный посол Франции в Украине скоро прибудет в Киев

Новоназначенный посол Франции в Украине скоро прибудет в Киев

Киев  •  УНН

 • 16209 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что счастлив и горд своей новой деятельностью и вскоре собирается прибыть в Киев. Об этом дипломат написал в Twitter, сообщает УНН.

"Гордый и счастливый моим назначением на должность посла Франции в Украине. Выезд в Киев приближается", - заявил де Понсен.

Этьен де Понсен работал до этого первым советником в посольстве Франции в Польше, послом в Кении и Сомали, послом в Болгарии.

Напомним, посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон 27 июля попрощалась с украинцами с помощью видеообращения, которое она разместила в своем микроблоге в Тwitter по случаю окончания своей дипломатической каденции.

Дюмон пожелала Украинский сплотиться для скорейшего достижения мира и преодоления проблем.

По ее словам, Дюмон полна оптимизма относительно будущего Украины.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції в Україні. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine

— Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

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