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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43759 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129947 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121119 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125293 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128153 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной — посол

Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной — посол

Киев  •  УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Новоназначенный посол Французской Республики Этьен де Монтень де Понсен сказал, что Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - подчеркнул посол во время вручения копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах. По его словам, такая позиция основывается на принципах международного права.

В свою очередь, Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией. Были обсуждены дальнейшие шаги по взаимодействию в этом формате.

Сообщается, что при обсуждении перспектив двусторонних отношений речь шла о конкретных мерах по углублению политического диалога, а также активизации экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол Франции подтвердил настроенность его страны, председательствующей в Большой семерке, продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.

Ранее УНН сообщал, что новый чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен прибыл в Киев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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