Новый "политический сезон" Ахметов будет играть с Саакашвили и Гройсманом - политолог

Детали

Будучи лояльным к администрации Владимира Зеленского, Ахметов все же разыгрывает различные политические комбинации, говорит политолог - это заметно по медиаактивности его вероятных "подопечных" Владимира Гройсмана и Михеила Саакашвили.

"Ахметов в этом плане очень прагматично "играет". Его не интересуют глупости, вроде политических взглядов, он четко понимает, что может пригодится власти, в данном случае команде Зеленского. Я думаю, что идет подготовка ко второму сроку (Президента - ред). Для этого нужно делать конфигурацию политического поля", - рассуждает Золотарев.

И если Гройсман все же рассматривается как политический проект, то политический "аутсайдер" Саакашвили используется пока только для лобирования бизнес-интересов, продолжает политолог.

"Фактически, мы услышали от Саакашвили фразу, что Украина - это страна, где кидают иностранных инвесторов. По сути, потому, что ему не осталось места в большой политике, ему ничего не остается как фактически работать лоббистом, заниматься лоббированием олигархического кооператива. А при необходимости его можно будет использовать и как политический проект. Сейчас он играет в бизнес-лоббирования, а дальше будет использоваться как политический игрок", - объясняет политолог.

Дополнение

На днях Саакашвили выступил с резкой критикой в сторону Кабмина, назвав украинских чиновников "кидаловами" за то, что они не платят долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

"Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, даже если назад забрал часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек. Потому что обычно обирают до нитки", - охарактеризовал Украину Саакашвили.

До этого он раскритиковал работу Временной следственной комиссии ВР по оценке критической ситуации "Укрзализныци" за то, что те стали изучать компетентность менеджмента Владимира Жмака и Иракли Эзугбая - бывших подчиненных и соратников Саакашвили.

Обе сферы: и энергетика, и железная дорога Украины - в зоне интересов Рината Ахметова.

Справка

4 марта Президент Владимир Зеленский вывел Саакашвили из состава Координационного совета.

Владимир Жмак - глава "Укрзализныци", бывший первый заместитель главы Одесской госадминистрации при Михеиле Саакашвили.

Иракли Эзугбая - директор по коммерческой работе и логистике УЗ, бывший глава железной дороги Грузии при президенте Саакашвили.