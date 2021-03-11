Новий "політичний сезон" Ахметов буде грати з Саакашвілі і Гройсманом - політолог

Деталі

Будучи найлояльнішим до адміністрації Володимира Зеленського, Ахметов все ж розігрує різні політичні комбінації, каже політолог - це помітно за медіаактивністю його ймовірних "підопічних" Володимира Гройсмана та Міхеїла Саакашвілі.

"Ахметов в цьому плані дуже прагматично "грає". Його не цікавлять дурниці, на кшталт політичних поглядів, він чітко розуміє, що може стане в нагоді владі, в даному випадку команді Зеленського. Я думаю, що йде підготовка до другого терміну (Президента - ред). Для цього потрібно робити конфігурацію політичного поля", - міркує Золотарьов.

І якщо Гройсман все ж розглядається як політичний проект, то політичний "аутсайдер" Саакашвілі використовується поки тільки для лобі бізнес-інтересів, продовжує політолог.

"Фактично, ми почули від Саакашвілі фразу, що Україна - це країна, де кидають іноземних інвесторів. По суті, через те, що йому не залишилося місця у великій політиці, йому нічого не залишається як фактично працювати лобістом, займатися лобіюванням олігархічного кооперативу. А при необхідності його можна буде використовувати і як політичний проект. Зараз він грає в бізнес-лобіювання, а далі буде використовуватися як політичний гравець", - пояснює політолог.

Доповнення

Днями Саакашвілі виступив з різкою критикою в бік Кабміну, назвавши українських чиновників "кидаловами" за те, що вони не платять борги перед інвесторами в "зелену" енергетику.

"Якщо ти дурний досить, що сюди зайшов, навіть якщо назад забрав частину того, що ти вклав, ти дуже щаслива людина. Бо зазвичай оббирають до нитки", - охарактеризував Україну Саакашвілі.

До цього він розкритикував роботу Тимчасової слідчої комісії ВР з оцінки критичної ситуації "Укрзалізниці" за те, що ті стали вивчати компетентність менеджменту Володимира Жмака та Іраклі Езугбая - колишніх підлеглих і соратників Саакашвілі.

Обидві сфери: і енергетика, і залізниця України - в зоні інтересів Ріната Ахметова.

Довідка

4 березня Президент Володимир Зеленський вивів Саакашвілі зі складу Координаційної ради.

Володимир Жмак - глава "Укрзалізниці", колишній перший заступник голови Одеської держадміністрації за Міхеїла Саакашвілі.

Іраклі Езугбая - директор з комерційної роботи та логістики УЗ, колишній глава залізниці Грузії при президенті Саакашвілі.