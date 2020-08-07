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Новый обмен: Зеленский и Путин обсудили освобождение 22 крымских татар

Новый обмен: Зеленский и Путин обсудили освобождение 22 крымских татар

Киев  •  УНН

 • 18174 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудили вопрос освобождения 22 крымских татар. Этот список уже передан российской стороне. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки Главы государства на Донбасс, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будутт окончательно согласованы списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", - подчеркнул Андрей Ермак.

Отдельно он отметил, что прошли переговоры с Путиным об освобождении крымских татар.

"Владимир Зеленский в последнем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.

Так, по словам Ермака, этот список уже передан российской стороне.

"И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - отметил Андрей Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса Президента напомнил, что Владимир Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму, сына которого, к сожалению, нашли мертвым.

Напомним, Ермак анонсировал новый обмен пленными "100 на 100". Также сообщалось, что Украина близка к договоренности с боевиками о новых участках для разведения войск на Донбассе.

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