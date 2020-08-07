Україна близька до домовленості про нові ділянки розведення військ на Донбасі – Єрмак

Зазначається, що з бойовиками було погоджено три нових ділянки для розведення військ.

"Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками. Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 людей.