Україна близька до домовленості про нові ділянки розведення військ на Донбасі – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Україна близька до домовленості з бойовиками про нові ділянки для розведення військ на Донбасі. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на Reuters.
Зазначається, що з бойовиками було погоджено три нових ділянки для розведення військ.
"Сьогодні ми близькі до того, щоб домовитися про три, а може і п'ять нових ділянок", - сказав Єрмак.
Нагадаємо, протягом декількох тижнів Україна сподівається на обмін утримуваними особами з бойовиками. Очікується, що з кожного боку обміняють по 100 людей.