Новый председатель НАПК уверяет, что не является "человеком Президента"

“С Петром Порошенко не знаком, не общался. Единственная встреча была, когда работал в Министерстве экономики и был главой райадминистрации. Больше я с ним к счастью или к сожалению не контактировал. Поэтому вас розочарую — я не знаком с Президентом Украины, и с ним не общался”, — сказал Мангул.

Как сообщал УНН, новым председателем Назка сегодня было выбрано члена Назка Александра Мангула. Его заместителем стал Станислав Патюк. Новоизбранный председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Мангул указал в своей декларации, что он и его близкие обладают 4 квартирами, 1 автомобилем, гаражом, паркоместа и суммы в национальной и иностранной валюте.