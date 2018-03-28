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Новый председатель НАПК уверяет, что не является "человеком Президента"

Новый председатель НАПК уверяет, что не является "человеком Президента"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Новый председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул отрицает свое назначение по протекции Президента Украины Петра Порошенко. Об этом Мангул заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после своего избрания на пост главы НАЗК, передает УНН.

“С Петром Порошенко не знаком, не общался. Единственная встреча была, когда работал в Министерстве экономики и был главой райадминистрации. Больше я с ним к счастью или к сожалению не контактировал. Поэтому вас розочарую — я не знаком с Президентом Украины, и с ним не общался”, — сказал Мангул.

Как сообщал УНН, новым председателем Назка сегодня было выбрано члена Назка Александра Мангула. Его заместителем стал Станислав Патюк. Новоизбранный председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Мангул указал в своей декларации, что он и его близкие обладают 4 квартирами, 1 автомобилем, гаражом, паркоместа и суммы в национальной и иностранной валюте.

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