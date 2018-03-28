Новий голова НАЗК запевняє, що не є "людиною Президента"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Новий голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Мангул заперечує своє призначення за протекцією Президента України Петра Порошенка. Про це Мангул заявив сьогодні в інтерв ю журналістам у Києві після свого обрання на посаду голови НАЗК, передає УНН.

“З Петром Порошенком не знайомий, не спілкувався. Єдина зустріч була, коли працював у Міністерстві економіки і був головою райадміністрації. Більше я з ним на щастя чи нажаль не контактував. Тому вас розочарую — я не знайомий з Президентом України, і з ним не спілкувався”, — сказав Мангул.

Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк. Новообраний голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Мангул указав у своїй декларації, що він та його близькі володіють 4 квартирами, 1 автомобілем, гаражем, паркомісцем та незначною сумою у національній та іноземній валюті.

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