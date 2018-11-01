Новым главой Пенсионного фонда стал экс-госсекретарь Минфина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Новым главой Пенсионного фонда Украины назначили бывшего государственного секретаря Министерства финансов Украины Евгения Капинуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе фонда.
"Сегодня министр социальной политики Андрей Рева представил Евгения Капинуса коллективу Пенсионного фонда", - рассказали в пресс-службе.
Напомним, 14 февраля 2017 года правительство назначило Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов Украины.
3 октября 2018 года он был отстранен от должности госсекретаря Минфина.
Отметим, до этого с декабря 2014 года пост главы Пенсионного фонда занимал Алексей Зарудный.
Как сообщал УНН, генеральный директор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года "Укрпочта" перестанет доставлять пенсионные выплаты украинцам.