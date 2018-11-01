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Новим головою Пенсійного фонду став екс-держсекретар Мінфіну

Новим головою Пенсійного фонду став екс-держсекретар Мінфіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Новим головою Пенсійного фонду України призначили колишнього державного секретаря Міністерства фінансів України Євгена Капінуса. Про це повідомили УНН у прес-службі фонду.

“Сьогодні міністр соціальної політики Андрій Рева представив Євгена Капінуса колективу Пенсійного фонду”, — розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, 14 лютого 2017 року уряд призначив Євгена Капінуса державним секретарем Міністерства фінансів України.

3 жовтня 2018 року його було відсторонено від посади держсекретаря Мінфіну.

Зазначимо, до цього з грудня 2014 року посаду голови Пенсійного фонду обіймав Олексій Зарудний.

Як повідомляв УНН, генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.

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