Новим головою Пенсійного фонду став екс-держсекретар Мінфіну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Новим головою Пенсійного фонду України призначили колишнього державного секретаря Міністерства фінансів України Євгена Капінуса. Про це повідомили УНН у прес-службі фонду.
“Сьогодні міністр соціальної політики Андрій Рева представив Євгена Капінуса колективу Пенсійного фонду”, — розповіли у прес-службі.
Нагадаємо, 14 лютого 2017 року уряд призначив Євгена Капінуса державним секретарем Міністерства фінансів України.
3 жовтня 2018 року його було відсторонено від посади держсекретаря Мінфіну.
Зазначимо, до цього з грудня 2014 року посаду голови Пенсійного фонду обіймав Олексій Зарудний.
Як повідомляв УНН, генеральний директор ПАТ “Укрпошта” Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року “Укрпошта” перестане доставляти пенсійні виплати українцям.