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Новым гауляйтером Энергодара назначили работника "росатома"

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В оккупированном Энергодаре "представили" очередного гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Им оказался работник "росатома" эдуард сеновоз, передает УНН со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Цитата

"Пропагандистские каналы оккупантов в Энергодаре сегодня публично представили очередного (кажется, уже пятого по счету) гауляйтера, возглавившего "администрацию города". Этим недальновидным беднягой стал работник "росатома" эдуард сеновоз", - написал Орлов.

Добавим

Впрочем, по словам городского головы, сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно совершаются преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно.

"А кроме того, стоит упомянуть "правление" его предшественников за прошедшие 9 месяцев, чтобы понять: карьера будет может и яркой, но кратковременной и бесславной", - написал городской голова.

Кроме того, он призвал отдать должное "росатому" - "как оказалось, настоящей кузнице кадров преступников, которые уже не скрывают своих преступных действий на украинской земле".

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