Новим гауляйтером Енергодару призначили працівника "росатому"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В окупованому Енергодарі "представили" чергового гауляйтера, який очолив "адміністрацію міста". Ним виявився працівник "росатому" едуард сєновоз, передає УНН із посиланням на міського голову Енергодару Дмитра Орлова.
Цитата
"Пропагандистські канали окупантів в Енергодарі сьогодні публічно представили чергового (здається, вже п’ятого за рахунком) гауляйтера, який очолив "адміністрацію міста". Цим недалекоглядним бідолахою став працівник "росатому" едуард сєновоз", - написав Орлов.
Додамо
Втім, за словами міського голови, сам факт такого "призначення" в окупованому місті, де щоденно кояться злочини, означає його доєднання до списку військових злочинців. І відповідати за це доведеться неминуче.
"А крім того, варто згадати "правління" його попередників за минулі 9 місяців, щоб зрозуміти: кар’єра буде може і яскравою, але короткотривалою та безславною", - написав міський голова.
Крім того, він закликав віддати належне "росатому" -" як виявилося, справжній кузниці кадрів злочинців, які вже не приховують своїх злочинних дій на українській землі".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Енергодарі окупанти проводять "перепис населення" - мер