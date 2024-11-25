Новый закон об оружии вступил в действие: как задекларировать вооружение
Киев • УНН
В Украине вступил в силу закон о совершенствовании порядка получения и декларирования огнестрельного оружия. До конца января в приложении «Дія» появится возможность просматривать информацию о собственном оружии.
Сегодня вступил в действие Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел Украины, сообщает УНН.
"Если вы нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, вам необходимо немедленно их задекларировать. Сделать это можно в подразделениях Национальной полиции", - указали в министерстве.
Как задекларировать найденное оружие и что для этого необходимо, МВД объяснило в инфографике.
Ранее УНН сообщалв, что в приложении "Дія" можно будет просматривать информацию об оружии. Также пользователи смогут заказать цифровую выписку из Единого реестра оружия, что поможет вовремя контролировать срок действия разрешения.
В МВД говорят, что в приложении "Дія" появится возможность просматривать информацию о собственном оружии до конца января.