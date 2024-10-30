До кінця січня в Дії з’явиться інформація про зброю — МВС
Київ • УНН
До кінця січня в застосунку Дія з'явиться можливість переглядати інформацію про власну зброю. Цифровий дозвіл повністю замінить паперовий документ.
До кінця січня в застосунку Дія планується запуск функції, яка дозволить громадянам України бачити інформацію про свою зброю. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Сьогодні ми підходимо до реалізації цього проєкту. Плануємо, що до кінця січня, або навіть швидше ми маємо запровадити цю функцію і інформація про зброю буде передаватись в Дію. Кожен громадянин буде бачити свою зброю
За його словами, дозвіл, який буде в Дії, або той, який є в Єдиному кабінеті громадянина, повністю замінить "дозвіл-книжечку".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляло, що у застосунку "Дія" можна буде переглядати інформацію про зброю. Також користувачі зможуть замовити цифровий витяг з Єдиного реєстру зброї, що допоможе вчасно контролювати термін дії дозволу.
Міноборони про ймовірний злам Резерв+: застосунок не зберігає жодних даних про користувачів19.10.24, 18:45 • 22574 перегляди