До конца января в Дії появится информация об оружии - МВД

До конца января в приложении Дія планируется запуск функции, которая позволит гражданам Украины видеть информацию о своем оружии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня мы подходим к реализации этого проекта. Планируем, что до конца января, или даже быстрее мы должны ввести эту функцию и информация об оружии будет передаваться в Дію. Каждый гражданин будет видеть свое оружие - сказал Тимченко.

По его словам, разрешение, которое будет в Дії, или то, которое есть в Едином кабинете гражданина, полностью заменит «разрешение-книжечку».

Напомним

Ранее УНН сообщало, что в приложении «Дія» можно будет просматривать информацию об оружии. Также пользователи смогут заказать цифровую выписку из Единого реестра оружия, что поможет вовремя контролировать срок действия разрешения.

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