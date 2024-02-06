Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая
42 случая нового субварианта короновируса "Дженни" были выявлены в 12 областях Украины в январе.
Семь человек погибли от отравления угарным газом на Житомирщине
Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Житомирской области из-за неисправной системы газового отопления.
Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется
россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на востоке Украины, повредив оборудование. В то же время в компании отмечают, что дефицита электроэнергии не прогнозируется.
Профильный Комитет поддержал отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов одобрил отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Боррель в Киеве в четвертый раз с начала вторжения рф: обсудит военную и финансовую поддержку Украины и реформы
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил свой четвертый визит в Киев с момента полномасштабного вторжения России, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны ЕС через фонд в 50 миллиардов евро и реформы на пути Украины к вступлению в ЕС.
Военные медики из Одесской области получат опыт Великобритании
Военные медики из Одесской области будут перенимать опыт британских коллег в лечении боевых ранений во время трехдневного тренинга.
Австрия опровергает претензии наследников Грюнбаума, владельца произведений Эгона Шиле, относительно "нацистского ограбления"
Австрийские музеи отрицают утверждение, что картины Эгона Шиле, принадлежавшие еврейскому коллекционеру, были разграблены нацистами.
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.
"Отпустите": Безуглая призвала Раду не затягивать с объявлением ее выхода из фракции
Народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к руководству Рады с просьбой не затягивать с объявлением о выходе из фракции "Слуга народа".
Экс-главу Верховного Суда Князева отстранили от осуществления правосудия
Высший совет правосудия временно отстранил бывшего председателя Верховного Суда судью Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года в связи с расследованием дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.