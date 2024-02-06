Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине за январь выявили 42 случая

В Украине в течение января было выявлено 42 случая субварианта коронавируса "Дженни" в 12 областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

"Дженни" - субвариант штамма коронавируса "Омикрон" - преобладает на территории Украины в течение эпидсезона 2023-2024. В течение января 42 случая "Дженни" обнаружили в 12 областях: Житомирской (4), Ивано-Франковской (1), Киевской (4 - в области и 4 - в столице), Львовской (6), Одесской (1), Сумской (8), Хмельницкой (4), Волынской (2), Черкасской (5), Черновицкий (1), Ровенской (1) и Черниговской (1) областях - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди 42 заболевших 8 пациентов нуждались в госпитализации в медучреждения, только один человек имел две прививки против COVID-19.

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"За субвариантами COVID-19 ведется эпидемиологическое наблюдение как на уровне Украины, так и в мире. У каждого субварианта есть определенные особенности, но сейчас субвариант "Дженни" - это или среднее, или легкое течение заболевания. Почти половина заболевших - люди старше 60 лет, только 8 украинцев имели незавершенный курс по первичной вакцинации (из них только два человека - две дозы), остальные - невакцинированные...", - рассказал заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Сообщается, что выделить случаи субварианта JN.1, который называют "Дженни", в Украине удалось во время секвенирования.

Впервые этот субвариант обнаружили в США в сентябре 2023 года, после - в других странах мира, в частности Индии, Китае, Великобритании. ВОЗ классифицировала его как субвариант, который "представляет интерес" из-за "его быстрого распространения". По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), по состоянию на 5 января 2024 года на JN.1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. В ВОЗ отмечают, что сейчас риск для населения - низкий, а вакцины, которые используются в мире против COVID-19, защищают от нового субварианта "Дженни".

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