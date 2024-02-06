Новий варіант COVID-штаму Omicron - "Дженні": в Україні за січень виявили 42 випадки

ukenru
19:41 • 38652 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 89519 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112535 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114652 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229113 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155570 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146167 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132482 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121676 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112851 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
76 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134706 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110447 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52410 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45392 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46942 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229115 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384675 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440039 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448444 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112538 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130302 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124507 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98377 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Новий варіант COVID-штаму Omicron - "Дженні": в Україні за січень виявили 42 випадки

Новий варіант COVID-штаму Omicron - "Дженні": в Україні за січень виявили 42 випадки

Київ • УНН

 • 22446 перегляди

42 випадки нового субваріанту короновірусу "Дженні" були виявлені в 12 областях України в січні.

В Україні протягом січня було виявлено 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні" у 12 областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Дженні" — субваріант штаму коронавірусу "Омікрон" — переважає на території України впродовж епідсезону 2023-2024. Протягом січня 42 випадки "Дженні" виявили у 12 областях: Житомирській (4), Івано-Франківській (1), Київській (4 — в області та 4 — у столиці), Львівській (6), Одеській (1), Сумській (8), Хмельницькій (4), Волинській (2), Черкаській (5), Чернівецький (1), Рівненській (1) і Чернігівській (1) областях

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед 42 захворілих 8 пацієнтів потребували госпіталізації до медзакладів, лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.

Від COVID і грипу за тиждень померли 42 українці 01.02.24, 10:49 • 23547 переглядiв

"За субваріантами COVID-19 ведеться епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і у світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але наразі субваріант "Дженні" — це або середній, або легкий перебіг захворювання. Майже половина захворілих — люди старше 60 років, лише 8 українців мали незавершений курс з первинної вакцинації (з них лише дві людини — дві дози), решта — невакциновані…", — розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Повідомляється, що виокремити випадки субваріанту JN.1, який називають "Дженні", в Україні вдалося під час секвенування.

Вперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 року, після — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант, який "представляє інтерес" через "його швидке поширення". За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на 5 січня 2024 року на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють. У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення — низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту "Дженні".

У Києві можуть рекомендувати дистанційку у школах у разі росту захворюваності - КМДА06.02.24, 10:59 • 30753 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

COVID-19Здоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60