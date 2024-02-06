Новий варіант COVID-штаму Omicron - "Дженні": в Україні за січень виявили 42 випадки
Київ • УНН
42 випадки нового субваріанту короновірусу "Дженні" були виявлені в 12 областях України в січні.
В Україні протягом січня було виявлено 42 випадки субваріанту коронавірусу "Дженні" у 12 областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
Дженні" — субваріант штаму коронавірусу "Омікрон" — переважає на території України впродовж епідсезону 2023-2024. Протягом січня 42 випадки "Дженні" виявили у 12 областях: Житомирській (4), Івано-Франківській (1), Київській (4 — в області та 4 — у столиці), Львівській (6), Одеській (1), Сумській (8), Хмельницькій (4), Волинській (2), Черкаській (5), Чернівецький (1), Рівненській (1) і Чернігівській (1) областях
Зазначається, що серед 42 захворілих 8 пацієнтів потребували госпіталізації до медзакладів, лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.
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"За субваріантами COVID-19 ведеться епідеміологічне спостереження як на рівні України, так і у світі. У кожного субваріанту є певні особливості, але наразі субваріант "Дженні" — це або середній, або легкий перебіг захворювання. Майже половина захворілих — люди старше 60 років, лише 8 українців мали незавершений курс з первинної вакцинації (з них лише дві людини — дві дози), решта — невакциновані…", — розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Повідомляється, що виокремити випадки субваріанту JN.1, який називають "Дженні", в Україні вдалося під час секвенування.
Вперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 року, після — в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. ВООЗ класифікувала його як субваріант, який "представляє інтерес" через "його швидке поширення". За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на 5 січня 2024 року на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють. У ВООЗ зазначають, що наразі ризик для населення — низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту "Дженні".
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