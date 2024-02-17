Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации

Действует новое постановление правительства по оплате жилищно-коммунальных услуг за период оккупации войсками рф. Об этом сообщает Херсонский городской совет, передает УНН.

Детали

Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2023 года № 1 405, касающееся оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Согласно этому документу, запрещено начисление платы и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги с жителей населенных пунктов, которые находились под оккупацией войсками рф.

Херсон тоже попал под эту категорию за период со 2 марта по 11 ноября 2022 года.

Соответственно если вы уже оплатили коммунальные услуги за период оккупации, эти суммы будут перенесены на текущий период как переплата. Если вы не оплачивали услуги во время оккупации, эти суммы не считаются долгом.

Добавим

Однако после деоккупации оплата коммунальных услуг и долги по ней не отменяются, даже в зоне активных боевых действий, в которую сейчас входит Херсонская городская территориальная громада.

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