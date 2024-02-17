Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  170160 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  250618 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  257934 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  218336 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  209976 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  218916 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250625 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации

Указ запрещает начислять плату и взимать долги за жилищно-коммунальные услуги с херсонцев за период, когда город был оккупирован российскими войсками со 2 марта по 11 ноября 2022 года.

Общество •   •  3776 просмотра
Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации

российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море

россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.

Война •   •  5085 просмотра
российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море

На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации

На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.

Война •   •  7014 просмотра
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации

Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке

россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.

Война •   •  7753 просмотра
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке

россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров

рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.

Общество •   •  9847 просмотра
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров

Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст

Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;

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Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст

Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.

Общество •   •  11024 просмотра
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией

Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения

В пятницу в девяти громадаї Сумской области прозвучало более 200 взрывов, вызванных обстрелами со стороны российских войск.

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Сумщина: в приграничной зоне прогремело более 200 взрывов, есть жертвы и разрушения

Южная Корея и США начали совместные военные учения

Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.

Новости Мира •   •  9794 просмотра
Южная Корея и США начали совместные военные учения

Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов намекнул в интервью французскому Liberation, что отравление его жены связано с россиянами.

Война •   •  21570 просмотра
Буданов заявил, что знает кто отравил его жену, и намекнул, что за этим стоит россия