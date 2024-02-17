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Новий указ звільняє Херсон від сплати комунальних послуг за період російської окупації

Новий указ звільняє Херсон від сплати комунальних послуг за період російської окупації

Київ • УНН

 • 113107 перегляди

Указ забороняє нараховувати плату та стягувати борги за житлово-комунальні послуги з херсонців за період, коли місто було окуповане російськими військами з 2 березня по 11 листопада 2022 року.

Діє нова постанова уряду щодо оплати житлово-комунальних послуг за період окупації військами рф. Про це повідомляє Херсонська міська рада, передає УНН.

Деталі

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1 405, що стосується оплати житлово-комунальних послуг.

Згідно з цим документом, заборонено нарахування плати та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з мешканців населених пунктів, які перебували під окупацією військами рф.

Херсон теж потрапив під цю категорію за період з 2 березня по 11 листопада 2022 року.

Відповідно якщо ви вже оплатили комунальні послуги за період окупації, ці суми будуть перенесені на поточний період як переплата. Якщо ви не оплачували послуги під час окупації, ці суми не вважаються боргом.

Додамо

Однак після деокупації оплата комунальних послуг і борги по ній не скасовуються, навіть в зоні активних бойових дій, до якої наразі входить Херсонська міська територіальна громада.

Херсонська ОВА обмежила доступ іноземним волонтерам в один з районів міста16.02.24, 18:59 • 27176 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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