Херсонська ОВА обмежила доступ іноземним волонтерам в один з районів міста
Київ • УНН
Доступ до низки населених пунктів для іноземних волонтерів та дипломатів був обмежений у Херсонській області після того, як двоє французьких волонтерів загинули внаслідок російських обстрілів у регіоні.
На Херсонщині обмежили доступ до низки населених пунктів для іноземних волонтерів ти дипломатів. Під забороною також опинився один з районів міста. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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В ОВА пояснюють, що таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.
Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до небезпечних громад не пускатимуть іноземних громадян
Тепер заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Новоолександрівка, Крупиця, Шляхове, Ромашкове, Первомайське, Гончарне, Розлив, Томина Балка, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка та мікрорайон "Корабел" м. Херсон.
Нагадаємо
Іноземцям почали обмежувати в'їзд до небезпечних населених пунктів Херсонської області після загибелі двох французьких волонтерів від російських обстрілів.
На Херсонщині через російський обстріл загинуло двоє волонтерів з Франції, ще троє іноземців поранені01.02.24, 19:46 • 109547 переглядiв