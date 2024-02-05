Після загибелі французьких волонтерів на Херсонщині обмежили в'їзд іноземців до низки громад - ОВА
Київ • УНН
Іноземцям обмежили в'їзд до небезпечних населених пунктів Херсонської області після загибелі двох французьких волонтерів від російських обстрілів.
На Херсонщині обмежили вʼїзд представників іноземних, консульських установ та міжнародних організацій до низки небезпечних громад після загибелі у регіоні двох французьких волонтерів. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області, повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій
Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.
"У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", – наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
Нагадаємо
На Херсонщині через російський обстріл загинуло двоє волонтерів з Франції, ще троє іноземців отримали пораненння.
Президент Франції Макрон засудив російську атаку в Херсоні, в результаті якої постраждали французькі гуманітарні працівники, як боягузливий і негідний акт, а Президент України Зеленський заявив, що російський терор не знає кордонів.