После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  86550 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  105017 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  104605 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  115672 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  224884 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  329645 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  322756 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  284660 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  278665 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229673 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 14:44  •  13716 просмотра

Read in English

Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.

На Херсонщине ограничили въезд представителей иностранных, консульских учреждений и международных организаций в ряд опасных общин после гибели в регионе двух французских волонтеров. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливает враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций

- говорится в сообщении ОВА.

Запрет распространяется на такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Меловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

"В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий", - отметил первый заместитель начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий. 

Напомним 

На Херсонщине из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев получили ранения. 

Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсоне, в результате которой  пострадали французские гуманитарные работники, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
khersonskaya-oblastХерсонская область
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
lvovЛьвов
khersonХерсон
Після загибелі французьких волонтерів на Херсонщині обмежили в'їзд іноземців до низки громад - ОВА
After death of Aranese volunteers in Kherson region, entry of foreigners to a number of communities restricted - OVA
Новости по теме

После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.

Война •   •  13716 просмотра
После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Война •   •  24563 просмотра
В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты

В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.

Криминал и ЧП •   •  21028 просмотра
В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы

Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.

Киев •   •  20760 просмотра
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода

Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Партия Виктора Орбана "Фидес" и ее союзники бойкотировали внеочередное заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, что сделало невозможным голосование.

Новости Мира •   •  19849 просмотра
Партия Орбана бойкотировала заседание парламента Венгрии по вступлению Швеции в НАТО

Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая упала во время российского обстрела села Великий Бурлук Купянского района, но не сдетонировала.

Война •   •  20287 просмотра
Упала во двор: на Харьковщине саперы ликвидировали неразорвавшуюся российскую авиабомбу

Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

В связи с ростом количества случаев гриппа, COVID-19 и других инфекций, школы Винницы продолжат дистанционное обучение для защиты здоровья населения.

Общество •   •  18204 просмотра
Из-за роста количества больных гриппом и коронавирусом: в школах Винницы продолжили дистанционное обучение

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить импорт сахара из Украины, чтобы поддержать польских производителей.

Экономика •   •  22396 просмотра
Польша хочет ввести НДС на масло и ограничить ввоз сахара из Украины

"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

Министр иностранных дел Турции обсудил рост напряженности между США и Ираном и ее потенциальные региональные последствия, а также турецко-американские программы по F-16, F-35.

Политика •   •  18524 просмотра
"США играют с огнем": главный дипломат Турции затронул тему американо-иранских отношений и F-35 и F-16

Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.

Война •   •  16466 просмотра
Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали