После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА

На Херсонщине ограничили въезд представителей иностранных, консульских учреждений и международных организаций в ряд опасных общин после гибели в регионе двух французских волонтеров. Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в населенные пункты, которые постоянно обстреливает враг, не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций - говорится в сообщении ОВА.

Запрет распространяется на такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Меловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

"В военное время никто не может гарантировать безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий", - отметил первый заместитель начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Напомним

На Херсонщине из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев получили ранения.

Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсоне, в результате которой пострадали французские гуманитарные работники, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.