Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города
Киев • УНН
Доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов был ограничен в Херсонской области после того, как двое французских волонтеров погибли в результате российских обстрелов в регионе.
На Херсонщине ограничили доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов.Под запретом также оказался один из районов города. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.
Детали
В ОВА объясняют, что такое решение приняли во время заседания Совета обороны области.
Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в опасные общины не будут пускать иностранных граждан
Теперь запрет распространяется на такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Мыловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокоровка, Новоалександровка, Крупица, Шляховое, Ромашково, Первомайское, Гончарное, Разлив, Томина Балка, Новодмитровка, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Александровка и микрорайон "Корабел" г. Херсон.
Напомним
Иностранцам начали ограничивать въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.
В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены1 февраля 2024, 17:46 • 109204 просмотра
Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города
Доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов был ограничен в Херсонской области после того, как двое французских волонтеров погибли в результате российских обстрелов в регионе.
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