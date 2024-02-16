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Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:59  •  16140 просмотра

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Доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов был ограничен в Херсонской области после того, как двое французских волонтеров погибли в результате российских обстрелов в регионе.

На Херсонщине ограничили доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов.Под запретом также оказался один из районов города. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, пишет УНН.

Детали 

В ОВА объясняют, что такое решение приняли во время заседания Совета обороны области.

Отныне без согласования с областной военной администрацией и военным командованием в опасные общины не будут пускать иностранных граждан

- отметил первый заместитель начальника Херсонской ОГА Дмитрий Бурий.

Теперь запрет распространяется на такие населенные пункты: Кизомыс, Велетенское, Береговое, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львовское, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Мыловое, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка, Осокоровка, Новоалександровка, Крупица, Шляховое, Ромашково, Первомайское, Гончарное, Разлив, Томина Балка, Новодмитровка, Софиевка, Широкая Балка, Станислав, Александровка и микрорайон "Корабел" г. Херсон.

Напомним

Иностранцам начали ограничивать въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.

В Херсонской области из-за российского обстрела погибли двое волонтеров из Франции, еще трое иностранцев ранены1 февраля 2024, 17:46 • 109204 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
khersonХерсон
Херсонська ОВА обмежила доступ іноземним волонтерам в один з районів міста
Kherson Regional Military Administration restricts access to one of the city's districts for foreign volunteers
Новости по теме

Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

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