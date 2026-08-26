Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее — Корецкий встретился с Наблюдательным советом "Энергоатома"
Киев • УНН
Премьер Сергей Корецкий провёл первую встречу с Наблюдательным советом "Энергоатома". Он ожидает прозрачного конкурса и перезагрузки управления компанией.
Премьер-министр Сергей Корецкий провел первую встречу с Наблюдательным советом «Энергоатома» и подчеркнул — ожидает качественной перезагрузки управления компанией, новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее, передает УНН.
Провел первую встречу с Наблюдательным советом «Энергоатома». Правительство ожидает от Наблюдательного совета качественной перезагрузки управления компанией. Это первоочередная задача. Правительство окажет всю необходимую поддержку. Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее по итогам прозрачного конкурентного конкурса
Также Корецкий обсудил с членами Наблюдательного совета финансовое состояние государственной компании и состояние подготовки к осенне-зимнему периоду.
Подобные встречи, по его словам, будут проводиться систематически.
Кабмин обновил устав "Энергоатома" для перезагрузки управления компанией30.07.26, 00:15 • 2936 просмотров