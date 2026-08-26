Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее — Корецкий встретился с Наблюдательным советом "Энергоатома"

$44.670.0352.090.07
ukenru
11:45 • 11209 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
08:38 • 21133 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
07:30 • 33005 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
07:17 • 19766 просмотра
Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году
Эксклюзив
07:05 • 26360 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
26 августа, 05:39 • 24774 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
26 августа, 04:52 • 28754 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
26 августа, 04:28 • 23710 просмотра
Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"Video
26 августа, 00:38 • 19455 просмотра
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн
25 августа, 21:58 • 13391 просмотра
В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
53%
752мм
Популярные новости
Что празднуют 26 августа в Украине и мире26 августа, 04:00 • 8790 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 27397 просмотра
Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в КиевеPhoto26 августа, 05:32 • 12278 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 26007 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 20918 просмотра
публикации
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto11:45 • 11211 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
07:30 • 33006 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
07:05 • 26361 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 21050 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 26157 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 27527 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 30114 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 32723 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 69311 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 69527 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times
The Washington Post

Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее — Корецкий встретился с Наблюдательным советом "Энергоатома"

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Премьер Сергей Корецкий провёл первую встречу с Наблюдательным советом "Энергоатома". Он ожидает прозрачного конкурса и перезагрузки управления компанией.

Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее — Корецкий встретился с Наблюдательным советом "Энергоатома"

Премьер-министр Сергей Корецкий провел первую встречу с Наблюдательным советом «Энергоатома» и подчеркнул — ожидает качественной перезагрузки управления компанией, новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее, передает УНН.

Провел первую встречу с Наблюдательным советом «Энергоатома». Правительство ожидает от Наблюдательного совета качественной перезагрузки управления компанией. Это первоочередная задача. Правительство окажет всю необходимую поддержку. Новый топ-менеджмент должен быть сформирован как можно скорее по итогам прозрачного конкурентного конкурса 

— сообщил премьер-министр.

Также Корецкий обсудил с членами Наблюдательного совета финансовое состояние государственной компании и состояние подготовки к осенне-зимнему периоду. 

Подобные встречи, по его словам, будут проводиться систематически.

Кабмин обновил устав "Энергоатома" для перезагрузки управления компанией30.07.26, 00:15 • 2936 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Отопление