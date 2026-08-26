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Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше - Корецький зустрівся із Наглядовою радою "Енергоатому"

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Прем’єр Сергій Корецький провів першу зустріч із Наглядовою радою "Енергоатому". Він очікує прозорого конкурсу та перезавантаження управління компанією.

Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше - Корецький зустрівся із Наглядовою радою "Енергоатому"

Прем'єр Сергій Корецький провів першу зустріч з Наглядовою радою "Енергоатому" і наголосив - очікує якісного перезавантаження управління компанією, новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше, передає УНН.

Провів першу зустріч з Наглядовою радою "Енергоатому". Уряд очікує від Наглядової ради якісного перезавантаження управління компанією. Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу 

- повідомив прем'єр.

Також Корецький обговорив з членами Наглядової ради фінансовий стан державної компанії та стан підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Подібні зустрічі, за його словами, будуть проводитися систематично.

Кабмін оновив статут "Енергоатому" для перезавантаження управління компанією30.07.26, 00:15 • 2936 переглядiв

Антоніна Туманова

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