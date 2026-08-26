Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше - Корецький зустрівся із Наглядовою радою "Енергоатому"
Київ • УНН
Прем’єр Сергій Корецький провів першу зустріч із Наглядовою радою "Енергоатому". Він очікує прозорого конкурсу та перезавантаження управління компанією.
Прем'єр Сергій Корецький провів першу зустріч з Наглядовою радою "Енергоатому" і наголосив - очікує якісного перезавантаження управління компанією, новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше, передає УНН.
Провів першу зустріч з Наглядовою радою "Енергоатому". Уряд очікує від Наглядової ради якісного перезавантаження управління компанією. Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу
Також Корецький обговорив з членами Наглядової ради фінансовий стан державної компанії та стан підготовки до осінньо-зимового періоду.
Подібні зустрічі, за його словами, будуть проводитися систематично.
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