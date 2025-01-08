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Новый ордер на арест экс-президента вызвал массовые протесты в Южной Корее

Новый ордер на арест экс-президента вызвал массовые протесты в Южной Корее

Киев  •  УНН

 • 7335 просмотра

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Главный следователь Южной Кореи выдал повторный ордер на арест экс-президента Юн Сук Йоля, отстраненного из-за импичмента. Ситуация привела к массовым протестам в столице, где сторонники и противники президента проводят демонстрации.

В Южной Корее усиливается политический кризис, поскольку главный следователь заявил о намерении выполнить повторный ордер на арест президента Юн Сук Йоля, которого ранее отстранили от должности из-за импичмента. Об этом сообщает Reutersм, передает УНН.

Детали

Ситуация вызвала массовые протесты на улицах столицы. Как сторонники президента, так и его оппоненты проводят демонстрации, несмотря на суровые погодные условия. Районы вокруг президентской резиденции стали эпицентром противостояния, создавая значительное напряжение в обществе. 

Судебный ордер, выданный во второй раз, свидетельствует о серьезности обвинений против Юна, среди которых наиболее резонансным является восстание. Это ставит страну перед очередным испытанием ее демократических институтов и способности решать внутренние конфликты в правовом поле. 

Наблюдатели отмечают, что дальнейшее развитие событий может оказать значительное влияние не только на политический ландшафт Южной Кореи, но и на ее международный имидж.

Президент Южной Кореи подает в суд на 150 правоохранителей после попытки ареста5 янв. 2025, 12:12 • 29721 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
reutersReuters
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея