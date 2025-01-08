Новий ордер на арешт екс-президента спричинив масові протести у Південній Кореї
Київ • УНН
Головний слідчий Південної Кореї видав повторний ордер на арешт екс-президента Юн Сук Йоля, усуненого через імпічмент. Ситуація призвела до масових протестів у столиці, де прихильники та противники президента проводять демонстрації.
У Південній Кореї посилюється політична криза, оскільки головний слідчий заявив про намір виконати повторний ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, якого раніше усунули з посади через імпічмент. Про це повідомляє Reutersм, передає УНН.
Деталі
Ситуація спричинила масові протести на вулицях столиці. Як прихильники президента, так і його опоненти проводять демонстрації, незважаючи на суворі погодні умови. Райони навколо президентської резиденції стали епіцентром протистояння, створюючи значну напругу в суспільстві.
Судовий ордер, виданий вдруге, свідчить про серйозність звинувачень проти Юна, серед яких найбільш резонансним є повстання. Це ставить країну перед черговим випробуванням її демократичних інститутів та здатності вирішувати внутрішні конфлікти у правовому полі.
Спостерігачі зазначають, що подальший розвиток подій може мати значний вплив не лише на політичний ландшафт Південної Кореї, а й на її міжнародний імідж.
Президент Південної Кореї подає до суду на 150 правоохоронців після спроби арешту05.01.25, 14:12 • 30211 переглядiв