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Новий ордер на арешт екс-президента спричинив масові протести у Південній Кореї

Новий ордер на арешт екс-президента спричинив масові протести у Південній Кореї

Київ • УНН

 • 22123 перегляди

Головний слідчий Південної Кореї видав повторний ордер на арешт екс-президента Юн Сук Йоля, усуненого через імпічмент. Ситуація призвела до масових протестів у столиці, де прихильники та противники президента проводять демонстрації.

У Південній Кореї посилюється політична криза, оскільки головний слідчий заявив про намір виконати повторний ордер на арешт президента Юн Сук Йоля, якого раніше усунули з посади через імпічмент. Про це повідомляє Reutersм, передає УНН.

Деталі

Ситуація спричинила масові протести на вулицях столиці. Як прихильники президента, так і його опоненти проводять демонстрації, незважаючи на суворі погодні умови. Райони навколо президентської резиденції стали епіцентром протистояння, створюючи значну напругу в суспільстві. 

Судовий ордер, виданий вдруге, свідчить про серйозність звинувачень проти Юна, серед яких найбільш резонансним є повстання. Це ставить країну перед черговим випробуванням її демократичних інститутів та здатності вирішувати внутрішні конфлікти у правовому полі. 

Спостерігачі зазначають, що подальший розвиток подій може мати значний вплив не лише на політичний ландшафт Південної Кореї, а й на її міжнародний імідж.

Президент Південної Кореї подає до суду на 150 правоохоронців після спроби арешту05.01.25, 14:12 • 30211 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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reutersReuters
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