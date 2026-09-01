Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это было

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Король Норвегии Хокон VIII принёс присягу перед парламентом во вторник после смерти своего отца, пообещав соблюдать конституцию и законы скандинавской страны на последней из серии церемоний, знаменующих передачу короны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Фото: Olav Olsen / Aftenposten

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Отец Хокона, король Харальд, умер в пятницу в возрасте 89 лет. С тех пор десятки тысяч норвежцев стекаются к королевскому дворцу, чтобы возложить цветы, рисунки, свечи и флаги в память об усопшем короле.

Умер король Норвегии Харальд V

Многие высоко оценили теплоту и чувство инклюзивности от Харальда, тогда как Хокон назвал его замечательным отцом в своём первом обращении к нации в качестве суверена.

Хокон приехал на церемонию в чёрном Lincoln Continental 1966 года выпуска с открытым верхом по проспекту Карла Юхана в центре Осло, вдоль которого выстроились солдаты и доброжелатели.

Источник: VG

Фото: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

17-минутная церемония в зале на 169 мест подчеркнула статус Норвегии как конституционной монархии.

Короля пригласили внутрь председатель парламента Масуд Гараххани, весь кабинет министров и законодатели, все одетые в чёрное, чтобы он принёс присягу на верность Конституции Норвегии 1814 года; рядом с ним находилась кронпринцесса Ингрид Александра.

Как пишет VG, к длинному чёрному платью, доходящему до пола, кронпринцесса выбрала минималистичный образ. На ней также была повязка на голове, классические жемчужные серьги и простая чёрная сумка-клатч.

Чёрная сумка кронпринцессы, по-видимому, от лондонского бренда Aspinal. Модель, вероятно, называется Large Ella Pouch. На сайте бренда она стоит 2000 крон (185 евро).

Кронпринцесса также надела красную ленту и несколько наград и медалей на платье.

Фото: VG

Хокон заявил: "Норвежский парламент, я обещаю и клянусь править Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами, да поможет мне Всемогущий и Всеведущий Бог".

Фото: Bjørn Langsem / Dagbladet

В ответ Гараххани подчеркнул, что покойный король Харальд "привнёс ценности, которые являются основой нашей либеральной демократии".

"Сочувствие было ядром его послания как в хорошие, так и в трудные времена", — сказал Гараххани, который прибыл в скандинавскую страну ещё ребёнком, будучи беженцем из Ирана вместе со своей семьёй.

Жена Хокона, 53-летняя королева Метте-Марит, которая восстанавливается после трансплантации лёгких в июне, должна была быть рядом с Хоконом, как и королева Соня в 1991 году, когда Харальд принёс присягу. Но во вторник она отменила участие из-за осложнений после трансплантации, говорится в заявлении её врача из королевского дворца.

"Осложнения после пересадки лёгких не являются редкостью. У королевы и раньше возникали осложнения после операций, в том числе и сегодня", — сказал Аре Хольм, пульмонолог из Университетской больницы Осло.

"В результате сегодня она должна находиться под наблюдением в течение всего дня", — добавил он.

Помимо 22-летней Ингрид Александры, также присутствовали 20-летний принц Сверре Магнус и их 89-летняя бабушка Соня.

Фото: VG

Как сообщает Dagbladet, кронпринцесса Ингрид Александра также сегодня принесла письменную присягу в Стортинге.

Фото: Fredrik Varfjell / NTB / POOL

Хокон автоматически стал королём с момента смерти отца. Коронации не будет, поскольку Норвегия отменила эту практику в 1908 году.

Большие толпы людей собрались, когда представители общественности начали отдавать дань уважения у гроба Харальда, который будет находиться в дворцовой часовне до 8 сентября. Его похороны состоятся в Осло 9 сентября, на них будут приглашены главы государств со всего мира.

Норвегия уже получила нового короля - после смерти отца им автоматически стал Хокон

Дополнение

Монархия в стране остаётся широко популярной: 72% норвежцев поддерживают её, тогда как 20% выступают за республику или другую форму правления, согласно опросу Norstat для телекомпании NRK, опубликованному во вторник. Это первый опрос по данному вопросу, проведённый после смерти Харальда.

Предыдущий опрос Norstat, проведённый в мае, показал поддержку монархии на уровне 64%.