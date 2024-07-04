В "Укрэнерго" заявили, что никаких "зональных отключений" и новых графиков не будет. Информация распространенная рядом Telegram-каналов - фейк. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

Детали

Осторожно, новая ложь и фейк. На этот раз - вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света, вроде бы разные города будут отнесены к разным зонам и в них будет разная продолжительность отключений - предупредили в компании.

В "Укрэнерго" отмечают, что это очередное ИПСО. В компании объясняют, что эта выдумка не имеет под собой никаких оснований, кроме попытки получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых не будет правдивой информации.

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Дополнение

Кроме того, в очередной раз подчеркнули, что отключения электроэнергии вызваны исключительно ракетно-дронными атаками РФ. Также украинцам советуют доверять информации исключительно из официальных источников, в частности со страниц "Укрэнерго" и Минэнерго.



Контекст

В сети появилась информация о новых графиках отключений света. Анонимные Telegram-каналы заявили о так называемых "зональных отключениях", мол, всю Украину якобы поделят не несколько зон, и кое-где света не будет более 12 часов.

Напомним

В Украине разбили инновационный инструмент "Калькулятор фейков", который поможет отличать фейки от правдивых новостей.