Новые удары по Харьковщине: два человека пострадали и была повреждена инфраструктура

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 110818 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 123078 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 124904 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 145079 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 155953 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 146454 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142866 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 197106 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132011 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 222177 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые удары по Харьковщине: два человека пострадали и была повреждена инфраструктура

Новые удары по Харьковщине: два человека пострадали и была повреждена инфраструктура

Киев  •  УНН

07:04 • 4073 просмотра

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На территории Харьковской области зафиксирована серия обстрелов в нескольких районах. В результате атак пострадали двое гражданских, повреждены учебное заведение, ферма и другие объекты.

На Харьковщине в течение последних суток зафиксирован ряд обстрелов, которые привели к травмированию среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Купянский район: сегодня утром около 05:30 обстреляли пгт Купянск-Узловой. Информация о повреждениях и пострадавших пока уточняется.

Богодуховский район: в селе Макариха Золочевской громады около 01:13 от обстрела пострадало здание фермы.

Чугуевский район: вчера вечером в 23:02 в городе Чугуев обстрел повредил остекление здания учебного заведения.

Богодуховский район: около 15:15 между селами Барановка и Снеги зафиксировано попадание в поле.

Чугуевский район: в 14:00 в селе Белый Колодец, в результате попадания БПЛА в автомобиль, пострадали двое гражданских мужчин 60 и 33 лет.

Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых2 ноября 2024, 17:43 • 22060 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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