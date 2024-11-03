Новые удары по Харьковщине: два человека пострадали и была повреждена инфраструктура
Киев • УНН
На территории Харьковской области зафиксирована серия обстрелов в нескольких районах. В результате атак пострадали двое гражданских, повреждены учебное заведение, ферма и другие объекты.
На Харьковщине в течение последних суток зафиксирован ряд обстрелов, которые привели к травмированию среди гражданского населения. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Купянский район: сегодня утром около 05:30 обстреляли пгт Купянск-Узловой. Информация о повреждениях и пострадавших пока уточняется.
Богодуховский район: в селе Макариха Золочевской громады около 01:13 от обстрела пострадало здание фермы.
Чугуевский район: вчера вечером в 23:02 в городе Чугуев обстрел повредил остекление здания учебного заведения.
Богодуховский район: около 15:15 между селами Барановка и Снеги зафиксировано попадание в поле.
Чугуевский район: в 14:00 в селе Белый Колодец, в результате попадания БПЛА в автомобиль, пострадали двое гражданских мужчин 60 и 33 лет.
Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых2 ноября 2024, 17:43 • 22060 просмотров