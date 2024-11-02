Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 103860 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 111609 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 113483 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 134752 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 148620 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 143400 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 140839 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 188259 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131868 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 213824 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30 октября 2024, 13:35 • 213824 просмотра
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Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых

Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых

Киев  •  УНН

17:43 • 8909 просмотра

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В селе Белый Колодец Чугуевского района вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате атаки двое мужчин 33 и 61 года получили взрывные ранения и были госпитализированы.

Войска рф дроном атаковали гражданский автомобиль в селе Белый Колодец на Харьковщине, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 14 часов оккупанты нанесли удар по Чугуевскому району. Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец. Пострадало двое гражданских,

- говорится в сообщении.

По его Синегубова, 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Вражеские войска из артиллерии обстреляли село в Донецкой области, погибли двое гражданских2 ноября 2024, 17:10 • 11326 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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