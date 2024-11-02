Оккупанты на Харьковщине дроном атаковали автомобиль: двое раненых
Киев • УНН
В селе Белый Колодец Чугуевского района вражеский БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате атаки двое мужчин 33 и 61 года получили взрывные ранения и были госпитализированы.
Войска рф дроном атаковали гражданский автомобиль в селе Белый Колодец на Харьковщине, в результате чего двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 14 часов оккупанты нанесли удар по Чугуевскому району. Вражеский БПЛА попал в гражданский автомобиль в с. Белый Колодец. Пострадало двое гражданских,
По его Синегубова, 33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу.
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