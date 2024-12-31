Новые тарифы для "Укрэнерго" на 2025 год: что известно и на что они повлияют

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении тарифа на передачу электроэнергии до 686,23 грн/МВт∙ч с 2025 года, пишет УНН.

Детали

19 декабря Национальная комиссия приняла решение повысить тариф на передачу электрической энергии до 686,23 грн/МВт∙ч.

Это первое за четыре года решение, которое учитывает почти полный объем специальных обязанностей НЭК «Укрэнерго», сообщил глава компании Алексей Брехт.

Кроме того, по его словам, критическое недофинансирование тарифов «Укрэнерго» недополучила около 60 млрд гривен, что повлекло задолженность в почти 40 млрд гривен.

Тариф на услуги передачи для предприятий «зеленой» металлургии на 2025 год составит 359,55 грн/МВт∙ч. В прогнозе тарифа учтены ожидаемые объемы отпуска электроэнергии «зелеными» производителями по механизму feed-in premium, а также расходы на услуги Joint Allocation Office (JAO). Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на следующий год составляет 98,652 млн МВт∙ч, а доля тарифа на передачу в конечной стоимости электроэнергии для небытовых потребителей может достигать 10%.

В то же время тариф на услуги по диспетчерскому управлению снижен на 5% по сравнению с 2024 годом и установлен на уровне 98,97 грн/МВт∙ч.

Регулятор также утвердил новые тарифы на распределение электрической энергии.

Справочно

Что важно, до этого НКРЭКУ еще в апреле 2024 планировала рассмотреть решение об отмене верхних ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых «прайс-кепов», на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке.

Но впоследствии от этого предложения отказались, зато регулятор повысил «прайс-кэпы» на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке с 1 июня 2024 года. Тогда прайс-кэпы повысили в вечерние часы на 20%, а в отдельные часы ночью - более чем вдвое.

Прайс-кэпы, которые сейчас действуют, действуют в таких временных промежутках: с 00:00 до 07:00 - 5,6 тыс. грн/МВт*ч, с 07:00 до 11:00 - 6,9 тыс. грн/МВт*ч, с 17:00 до 23:00 - 9 тыс. грн/МВт*ч, с 23:00 до 24:00 - 6,9 тыс. грн/МВт*ч.

Минимальная предельная цена - 10,00 грн/МВт*ч;

Прайс-кэпы на балансировочном рынке, как указано в майском постановлении: с 00:00 до 07:00 - 6,6 тыс. грн/МВт*ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 8,25 тыс. грн/МВт*ч, с 17:00 до 23:00 - 10 тыс. грн/МВт*ч. Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт*ч.

В компании заявляют, что изменение «прайс-кепов» не влияет на стоимость электроэнергии для населения, впрочем может привести к росту стоимости для бизнеса.